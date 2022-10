DIRETTA Juventus-Maccabi Haifa Streaming Online Alternativa a Rojadirecta TV, formazioni e dove vederla Gratis

DIRETTA Juventus-Maccabi Haifa Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera all’Allianz Stadium di Torino, per la terza partita del Girone H della fase a gironi di UEFA Champions League. I torinesi non hanno aggiunto punti dopo aver perso contro PSG (2-1) e Benfica (1-2), mentre gli israeliani, la squadra più debole delle quattro del Gruppo (che comprende anche PSG e Benfica), hanno perso contro i portoghesi a Lisbona per 0-2 e in casa contro il Parigini per 1-3.

Gli unici due precedenti tra Juventus e Maccabi Haifa sono stati nella fase a gironi di UEFA Champions League 2009-10, con la Juve che ha vinto entrambe le partite 1-0.

L’unica vittoria europea del Maccabi Haifa contro squadre italiane risale al novembre 1993 contro il Parma in Coppa delle Coppe, 1-0 in trasferta. Hanno pareggiato uno e perso tre delle altre quattro partite.

La Juventus non ha mai perso quattro partite consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League prima d’ora, arrivando a questa partita con una serie di tre sconfitte consecutive.

Juventus-Maccabi Haifa formazioni e arbitro

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Locatelli, McKennie, Fagioli, Soulé, Kean, Milik. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba. Squalificati: nessuno.

Maccabi Haifa (3-5-2): Cohen; Batubinsika, Seck, Goldberg; Sundgren, Chery, Mohamed, Abu Fani, Cornud; Pierrot, Chibota. Allenatore Barak Bakhar. A disposizione in panchina: Mashpati, Menachem, Arad, Meir, Lavi, Levy, Rukavytsya, David, Aziza, Atzili. Indisponibili: Podgoreanu. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Scharer (Svizzera). Assistenti: De Almeida e Zogaj (Svizzera). IV uomo: Bieri (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: San (Svizzera).

Dove Vedere Juventus-Maccabi Haifa in televisione diversa da Roja Directa TV



Juventus-Maccabi Haifa in tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Riccardo Gentile, commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity Plus, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. La telecronaca di Juventus-Maccabi Haifa su Mediaset Infinity+ viene curata della coppia Massimo Callegari-Roberto Cravero.

Si gioca alla stessa ora di Milan-Chelsea che però viene trasmessasu Amazon Prime Video.

Dove Vedere Juventus-Maccabi Haifa Streaming Live alternativa a Roja Directa Online



Live Juventus-Maccabi Haifa Streaming online gratis per gli abbonati con l’applicazione di Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Poi abbiamo Juventus-Maccabi Haifa streaming con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity Plus, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Quest’ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

