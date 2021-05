Diretta JUVENTUS INTER Streaming Alternativa a Rojadirecta TV

Juventus Inter Streaming Alternativa TV. I Campioni d’Italia di quest’anno, l’Inter, che hanno posto fine all’egemonia della Juve, cercherano di riaffermare la loro superiorità nella stagione con l’aiuto di Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. I nerazzurri adesso giocano senza pressioni, oltre al fatto che la squadra di Antonio Conte non perde dal 6 gennaio, quando è stata sconfitta dalla Sampdoria.

Al contrario per la Juventus, che ha bisogno non solo di vincere necessariamente, ma di aspettare altri risultati per proseguire nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, requisito del board per la continuità di Andrea Pirlo, e probabilmente anche una condizione grazie alla quale possa confermare la presenza nella rosa della stella Cristiano Ronaldo per la prossima stagione.

Come vedere Juventus-Inter in tv e in streaming alternativa a Rojadirecta

Juventus-Inter è in programma alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 15 maggio 2021 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e

Juventus Inter Formazioni: non solo FantaCalcio

(numero 251 del satellite). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo S, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, McKennie, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Felix Correia. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: I Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Vecino, Young, Gagliardini, Sensi, Darmian, Sanchez, Pinamonti. Indisponibili: Vidal, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Calvarese. VAR: Irrati.