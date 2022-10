DIRETTA Chelsea-Milan Streaming Alternativa a Roja TV, come guardarla Online Gratis

DIRETTA Chelsea-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera a Londra per la 3a giornata del Gruppo E della fase a gironi di UEFA Champions League.

Una vittoria convincente per 3-1 contro l’Empoli lo scorso fine settimana ha mantenuto i campioni d’Italia del Milan vicini alla cima della classifica in Serie A prima di questo scontro cruciale a Londra. Mantenere l’iniziale imbattibilità ottenuta in UCL (1 vittoria, 1 pareggio) potrebbe tuttavia essere complicato, dato che non meno di nove giocatori del Milan saranno fuori per infortunio, anche se l’allenatore Stefano Pioli ha evidenziato i lati positivi affermando: “È un’opportunità per tutti di dimostrare che siamo una squadra forte”.

Chelsea-Milan streaming: formazioni e arbitro

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Gallagher, Chillwell; Sterling, Mount; Aubameyang. Allenatore Potter. In panchina: Bettinelli, Mendy, Chalobah, Azpilicueta, Cucurella, Jorginho, Pulisic, Loftus-Cheek, Zakaria, Ziyech, Broja, Havertz. Indisponibili: Kanté. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Pioli. In panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Pobega, Brahim Diaz, Origi, Rebic, Gala, Coubis. Indisponibili: Florenzi, Calabria, Kjaer, Messias, Theo Hernandez, Saelemaekers, Maignan, Ibrahimovic, Bakayoko. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Assistenti: Steegstra e De Vries. IV uomo: Lindhout. VAR: Higler. Assistente VAR: Van Boekel.

Dove vedere Chelsea-Milan in televisione diversa da Rojadirecta TV



Chelsea-Milan in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

L’ultima volta in cui Chelsea e Milan si sono affrontate in Champions League risale alla fase a gironi dell’edizione 1999/2000; in quel caso, entrambe le partite terminarono in parità, compresa quella a reti inviolate allo Stamford Bridge.

Come guardare Chelsea-Milan Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Chelsea-Milan Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Chelsea-Milan streaming.