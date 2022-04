DIRETTA Chelsea-Real Madrid Streaming Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Chelsea-Real Madrid Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Il Real Madrid, 13 volte campione in Champions League, dopo l’impresa contro il Paris Saint Germain dove sono riusciti ad eliminare i milioni e gli invincibili sceicchi grazie ad una stratosferica tripletta di Benzema, dovrà affrontare il Chelsea, Campione in carica e una delle favorite per la vittoria finale.

Dopo aver perso la gara di andata agli ottavi di finale (1-0 contro il Paris Saint-Germain) ma riuscendo comunque a superare il turno, i ‘Los Blancos’ sanno che una sconfitta a Londra non sarà necessariamente una catastrofe, ma dato che hanno segnato solo in una delle tre trasferte in Inghilterra (1 pareggio, 2 sconfitte), si aspettano un’altra gara difficile con o senza Ancelotti senior, la cui esperienza da dirigente in Premier League potrebbe rivelarsi fondamentale se riuscisse ad essere in panchina.

Da quando Thomas Tuchel ha preso in mano la squadra, Christian Pulisic è stato coinvolto in sei gol per il Chelsea in Champions League (tre gol e tre assist), nessun giocatore ha contribuito di più per i Blues in questa stagione.

Chelsea-Real Madrid: formazioni e arbitro

Chelsea (4-3-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, M Alonso; Kanté, Jorginho, Mount; Kovacic; Havertz, Pulisic. Allenatore Thomas Tuchel. A disposizione in panchina: Kepa, Christensen, T Chalobah, James, Sarr, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Ziyech, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, E Militao, Alaba, F Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F Valverde; Benzema, Vinicius J. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Letexier. VAR: Brisard. Assistente VAR: Willy.

Questa è la stagione in cui Karim Benzema ha segnato più gol in Champions League (8).

Chelsea-Real Madrid in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

I Blues potrebbero diventare la prima squadra inglese nella storia della competizione ad eliminare il Real Madrid in più di un’occasione nella competizione, dopo averli battuti in semifinale la scorsa stagione.

Live Chelsea-Real Madrid Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

Il Chelsea è la squadra che il Real Madrid ha affrontato più volte nella competizione europea nella sua storia senza batterla.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita Chelsea-Real Madrid non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

