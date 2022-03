DIRETTA Real Madrid-PSG Streaming Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Real Madrid-PSG Streaming Live invece di Rojadirecta. Sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si giocherà oggi mercoledì 9 marzo 2022 nella straordinaria cornice del Santiago Bernabeu di Madrid in Spagna. Il calcio d’inizio della gara verrà dato alle ore 21:00 italiane. Il Real Madrid, che deve rimontare l’1-0 subito all’andata a Parigi, potrà contare sulla spinta di circa 60mila tifosi, il massimo consentito dopo il restyling dell’impianto.

Real Madrid-PSG: formazioni e arbitro



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militao, Nacho, Alaba; Modric, F Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Marcelo, Vallejo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E Hazard, Jovic, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N Mendes; Danilo P, Verratti, Paredes; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Pochettino. A disposizione in panchina: Navas, Letellier, Kehrer, Diallo, Dagba, I. Gueye, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Michut, Simons, Di Maria, Icardi.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra e De Vries. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Blom.

Dove Vedere Real Madrid-PSG in Diretta Live TV diverso da Rojadirecta

Real Madrid-PSG in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Dove Vedere Real Madrid-PSG Streaming alternativa a Rojadirecta

Live Real Madrid-PSG Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Real Madrid-PSG streaming.

Real Madrid-PSG, come ci arrivano le due formazioni

Un Real Madrid sotto pressione deve rimediare all’1-0 dell’andata contro il Paris Saint-Germain se vuole raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League (UCL). Gli spagnoli hanno reagito a quella batosta vincendo le successive tre partite di campionato, nonostante abbiano vinto solo un primo tempo; il tecnico Carlo Ancelotti ha descritto l’ultima vittoria (4-1 contro la Real Sociedad) come “quasi perfetta”.

I 13 volte campioni d’Europa dovranno comunque sfruttare tutta la loro esperienza se vogliono superare il turno, ma giocare in casa dovrebbe dare molto coraggio al Real Madrid. I “Los Blancos” non perdono qui da fine settembre (10 vittorie, 3 pareggi) e l’ultima volta che non sono riusciti a segnare risale a prima di Natale, quindi sono affidabili in casa, avendo inoltre evitato la sconfitta negli ultimi tre testa a testa casalinghi (2 vittorie, 1 pareggio).

Dalla partita di andata, il PSG ha perso due volte (1 vittoria) contro squadre che puntavano alla qualificazione europea, non proprio la preparazione ideale a questo scontro che potrebbe portarlo in vantaggio nel record storico dei testa a testa (4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte) oltre che ai quarti di finale. Si affiderà all’esperienza di Lionel Messi in questa sua prima trasferta al Bernabéu da quando ha lasciato il Barcellona, ​​anche se non vince qui da marzo 2019.

Dato che non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte di UCL (2 pareggi, 2 sconfitte), questa si preannuncia una serata tesa per i parigini, che almeno hanno segnato nelle ultime tre di quelle partite, e farlo di nuovo oggi rafforzerà la loro posizione. Di recente hanno anche fatto bene in Spagna, battendo il Barcellona 4-1 nel 2021 e pareggiando 2-2 al Bernabéu nel 2019; ciascuno di quei due risultato oggi garantirebbe la qualificazione al turno successivo.