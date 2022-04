DIRETTA Benfica-Liverpool Streaming Live invece di Rojadirecta. Benfica-Liverpool, andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà nella serata di oggi martedì 5 aprile 2022 all’Estadio Da Luz di Lisbona. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00. In contemporanea alla sfida tra la formazione di Nelson Verìssimo e quella di Jurgen Klopp andrà in scena anche Manchester City-Atletico Madrid che viene trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Di seguito subito le formazioni di Benfica-Liverpool e poi andiamo a scoprire dove vedere Benfica-Liverpool streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Benfica-Liverpool

Benfica e Liverpool si sono già affrontate 10 volte nella loro storia. Il bilancio è in favore dei Reds con sei successi contro i quattro dei lusitani guidati da Nelson Verissimo, che ha sostituito Jorge Jesus al termine della fase a gironi. Jurgen Klopp si affida ai soliti Salah e Mané con Diogo Jota centravanti, mentre il Benfica punta su Darwin Nunez, già protagonista in Olanda contro l’Ajax.

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Taarabt, Weigl, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Nunez. Allenatore Nelson Verìssimo. A disposizione in panchina: Leite, Svilar, Morato, Lazaro, André Almeida, Meité, Paulo Bernardo, João Mario, Radonjic, Diogo Gonçalves, Yaremchuk, Seferovic.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander A., Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Jurgen Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Adrian, Tsimikas, Joe Gomez, Keita, Jones, Milner, Oxlade-Chamberrlain, Luis Diaz, Minamino, Firmino, Origi.

Arbitro: Manzano (Spagna). Guardalinee: Barbero e Nevado. Quarto Uomo: Sanchez. VAR: Hernandez. Assistente VAR: De Burgos.

Dove vedere Benfica-Liverpool in Diretta TV alternativa a Rojadirecta in italiano



Benfica-Liverpool da vedere in diretta tv su Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv.

Benfica-Liverpool Live Streaming differente da Rojadirecta Online



Benfica-Liverpool streaming tutte le alternative:

Pper gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet.

Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

A pagamento per tutti con NOW TV, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League.

Non ci sono altre alternative per vedere Benfica-Liverpool streaming. La legge italiana vieta la visione su siti come “Rojadirecta TV Online”, “Rojadirectaonline calcio”, “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Benfica-Liverpool su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.