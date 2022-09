DIRETTA Juventus-Benfica Streaming Alternativa TV, come guardarla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Benfica Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera a Torino per la 2a giornata del Gruppo H della fase a gironi di UEFA Champions League.

Continua allo Juventus Stadium la seconda giornata di UEFA Champions League. Questo mercoledì la Vecchia Signora riceve il Benfica nelle attività del Girone H, la partita in diretta streaming inizierà alle 21:00 ora italiana.

I Bianconeri vogliono ottenere la prima vittoria nella massima competizione, visto che sono usciti sconfitti 2-1 contro il PSG nella prima giornata di Champions League, ed a quella sconfitta si aggiunge il brutto inizio in Serie A.

La Juventus ha solo due vittorie e quattro pareggi, il che la colloca all’ottavo posto con 10 punti. Nell’ultima giornata di Serire A, ha pareggiato 2-2 all’ultimo minuto contro la Salernitana, in un finale pieno di polemiche e con un grave errore del VAR che ha annullato un gol validissimo a Bonucci all’ultimo secondo.

Da parte sua, il Benfica cerca di rimanere in testa al Gruppo e assicurarsi la sua seconda vittoria nella competizione prima di affrontare il PSG guidato da Messi, Neymar e Mbappé.

In First League, il Benfica ha un record travolgente nella stagione in corso, sei vittorie in sei partite ed è leader indiscusso con 18 punti, quindi cerca di continuare con un ritmo perfetto.

Juventus-Benfica streaming: formazioni e arbitro

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Di Maria, Kean.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt. A disposizione in panchina: Leite, Brooks, Ristic, Bah, Aursnes, Draxler, Bernardo, Ciquinho, Gonçalves, Musa, H Araujo, Pinho.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania). Guardalinee: Lupp-Achmüller. 4° Uomo: Jablonski. VAR: Dankert. Assistente VAR: Van Boekel (Olanda).

Dove vedere Juventus-Benfica in televisione diversa da Rojadirecta TV



Juventus-Benfica in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare Juventus-Benfica Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Juventus-Benfica Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Benfica streaming.