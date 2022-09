DIRETTA Juventus-Salernitana Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla alle 20:45 di questa sera

Juventus-Salernitana streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Juventus-Salernitana, match valido per la 6a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino oggi domenica 11 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane. Di fronte la squadra di Max Allegri e quella di Davide Nicola.

Dopo il pareggio con la Fiorentina e la prima sconfitta stagionale in Champions (esordio negativo contro il PSG a Parigi), la Juventus di Max Allegri cerca subito il riscatto contro la Salernitana, formazione che è reduce da quattro risultati utili consecutivi e distante appena tre lunghezze in classifica.

Teatro della sfida, in programma a Torino alle 20.45, è l’Allianz Stadium, che festeggia gli 11 anni di ‘vita’. Il doppio confronto della passata stagione si è concluso con due successi della Juve, in entrambi i casi per 2-0: all’Arechi grazie alle reti di Dybala e Morata, al ritorno con gol della stessa Joya e di Vlahovic.

Di seguito subito le probabili formazioni di Juventus-Salernitana:

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Danilo, Bremer, Rugani, McKennie, Soulé, Cuadrado, Milik, Iling-Junior. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Di Maria, Locatelli, Rabiot. Squalificati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Gyomber, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola, Bonazzoli. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribéry. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Scarpa e Trinchieri. IV uomo: Sozza. VAR: Banti. Assistente VAR: Meli.

Dove vedere Juventus-Salernitana in Diretta TV

Juventus-Salernitana in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Riccardo Montolivo.

Da qui alla sosta l’imperativo è tre vittorie su tre, afferma Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport, senza margine d’errore. Stasera con la Salernitana, poi in Champions col Benfica per definire meglio le gerarchie del girone, infine col Monza è necessario sorridere in trasferta

Juventus-Salernitana streaming con il servizio a pagamento online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo.

Il pre-partita di Juventus-Salernitana live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Adrien Rabiot non è stato convocato dall’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per la partita di questa sera contro la Salernitana. Il centrocampista francese è stato fermato da un sovraccarico del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Da verificare le sue condizioni per la sfida di Champions contro il Benfica.

Juventus-Salernitana streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Pensare partita dopo partita è un compromesso più che necessario per una squadra che punta a vincere su tutti i fronti. La Juve deve archiviare in fretta la Champions, afferma la Gazzetta dello Sport, e pensare al campionato: contro la Salernitana non può assolutamente sbagliare. Lo scenario più negativo, in caso di sconfitta insomma, la vedrebbe fermarsi a quota 9: l’anno scorso di questi tempi, dopo la sesta giornata appunto, di punti ne aveva 8 e l’aria di crisi dopo un avvio horror non era del tutto svanita; finì per pagare cara la falsa partenza alla fine dei conti.

