Altro che lavanderia, con questo prodotto non hai più bisogno di stirare le tende: basta aggiungerlo mentre le lavi

Scopri come igienizzare e mantenere brillanti tende e indumenti con semplici accorgimenti domestici, seguendo le nuove regole di pulizia post-pandemia per la casa.

La manutenzione delle tende confezionate e l’igienizzazione degli indumenti in epoca post-pandemica sono temi di grande attualità per garantire ambienti domestici salubri e accoglienti. Con l’esperienza maturata durante la pandemia di Covid-19, l’attenzione alla pulizia e all’igienizzazione del bucato è aumentata notevolmente, coinvolgendo anche tessuti delicati come le tende di casa. Vediamo dunque come prendersi cura delle tende confezionate in lavatrice e quali accorgimenti adottare per un’igienizzazione efficace dei vestiti, soprattutto in presenza di malattie infettive.

Come lavare e sbiancare le tende confezionate in lavatrice

Le tende rappresentano un elemento chiave nell’arredo domestico, capaci di valorizzare gli ambienti grazie alla loro capacità di modulare luce e privacy. Tuttavia, polvere, smog e odori domestici possono compromettere la loro luminosità e freschezza, soprattutto nel caso di tende chiare che tendono ad ingrigirsi o ingiallire col tempo.

Per mantenere le tende confezionate pulite e luminose, è fondamentale seguire alcune regole essenziali. Prima di tutto, è bene leggere con attenzione le indicazioni sull’etichetta, poiché ogni tessuto richiede trattamenti specifici. In generale, tende in cotone, lino leggero e poliestere possono essere lavate in lavatrice, ma con programmi delicati e temperature non superiori ai 40 gradi per evitare deformazioni o restringimenti.

Un consiglio pratico è quello di scuotere bene le tende all’aperto per eliminare la polvere superficiale prima del lavaggio e di inserirle in un sacco per bucato, in modo da proteggerle durante il ciclo. È inoltre importante non sovraccaricare la lavatrice per consentire al tessuto di muoversi liberamente e liberarsi dello sporco.

Per quanto riguarda i detergenti, sono preferibili quelli liquidi e neutri che si risciacquano facilmente e non lasciano residui. Aggiungere un cucchiaio di bicarbonato nel cestello aiuta a neutralizzare gli odori e a ravvivare i tessuti chiari senza ricorrere a candeggianti aggressivi che potrebbero danneggiare le fibre.

Nel caso di tende ingrigite, un ammollo preventivo in acqua tiepida con bicarbonato e aceto bianco rappresenta un rimedio naturale e sicuro per riportare il bianco originale, mentre per tessuti più resistenti si possono utilizzare additivi sbiancanti specifici, sempre con attenzione alle indicazioni dell’etichetta.

Per le tende in poliestere, molto diffuse per la loro praticità e resistenza, è consigliabile un ciclo breve e delicato a temperature moderate. L’asciugatura va effettuata all’aria, appendendo le tende ancora umide al bastone per evitare pieghe e mantenere la loro leggerezza e trasparenza. In genere, il poliestere non necessita di stiratura, ma se indispensabile si può utilizzare un ferro tiepido con panno protettivo.

Per tende e tessuti delicati, la manutenzione regolare con lavaggi a cadenza semestrale o trimestrale (in cucina) permette di mantenere ambiente e tessuti sani, evitando accumulo di polvere e agenti patogeni.