Hamilton-Ferrari, fine dei giochi: incontro in Qatar con il sostituto

Lewis Hamilton ha passato una prima stagione in Ferrari davvero molto complicata, e in futuro le cose potrebbero soltanto peggiorare.

Lewis Hamilton ha attraversato quella che possiamo tranquillamente considerare come una stagione davvero difficile e complessa. Un’annata in cui fino a questo momento non sono arrivati podi, vittorie e pole position, se escludiamo le qualifiche Sprint e la Sprint race del Gran Premio di Cina.

Un risultato che però, purtroppo, non ha avuto particolare seguito. Il cavallino rampante, se sperava di poter conquistare il mondiale con Charles Leclerc o con Lewis Hamilton, si è trovato sicuramente in una situazione di difficoltà lampante anche soltanto per ottenere dei podi nel corso del 2025.

Questo è accaduto principalmente a causa di una vettura, la SF25, davvero poco competitiva. Non che questo possa essere considerato come una giustificazione sufficiente, specialmente quando facciamo riferimento a un campione assoluto come Lewis Hamilton.

Hamilton, i rumors preoccupano: si tratta di Carlos Sainz

Se Lewis Hamilton, in base alle aspettative iniziali, sta vivendo forse la peggiore stagione della sua carriera in Formula Uno, per Carlos Sainz non si può davvero dire la stessa cosa. Il pilota spagnolo della Wiliams ha conquistato addirittura due podi tra il GP di Baku e del Qatar nel corso di questa stagione, e adesso qualcuno è tornato a parlare di un possibile riavvicinamento del pilota spagnolo al cavallino rampante. Questo perché Jerome D’Ambrosio – vice direttore della Ferrari in F1 – e Carlos Onoro – rappresentante e cugino del pilota iberico – si sono incontrati proprio in Qatar.

Forse per dare vita a una discussione amichevole, o forse per qualcosa di più. Al momento la Ferrari non ha manifestato neanche la benché minima intenzione di sostituire Lewis Hamilton, tuttavia questi risultati deludenti e un possibile attrito con l’ex Mercedes potrebbero portare a qualche ripensamento futuro.

E Carlos Sainz, che si è trovato benissimo a Maranello, ammettendo che non si farebbe il benché minimo problema a tornare un giorno a guidare una monoposto del cavallino rampante, potrebbe essere la soluzione giusta. Quantomeno rappresenterebbe tale a breve termine. In ogni caso, è difficile che avvenga un dietrofront del genere. Più semplice che, anche in caso di rottura insanabile, la Ferrari decida di andare avanti con l’attuale contratto del sette volte campione del mondo inglese fino alla scadenza, senza cambiare idea e cercare di tornare al passato. Anche perché, allo stato attuale, il primo dei problemi della scudera italiana è più che altro la mancata competitività della propria macchina.