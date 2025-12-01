Addio bruciore di stomaco, i 5 errori a cena che ti rovinano la serata: evitali subito

Durante le festività il reflusso gastrico aumenta: ecco i consigli degli esperti per riconoscere i sintomi, prevenire fastidi a tavola e scoprire le nuove terapie disponibili.

Durante le festività, momenti di gioia e convivialità spesso si accompagnano a un problema molto diffuso: il bruciore di stomaco. Un disturbo che in questo periodo registra un picco significativo, come conferma il dottor Mark Shachner, direttore medico del Broward Health Coral Springs Heartburn Center in Florida, esperto riconosciuto nel trattamento del reflusso gastroesofageo. Secondo il medico, l’aumento di casi è legato principalmente a un’alimentazione più abbondante, ricca e spesso accompagnata da dolci e alcolici, oltre a comportamenti poco corretti a tavola.

I cinque errori da evitare a cena per prevenire il bruciore di stomaco

1. Mangiare troppo e troppo in fretta

Il dottor Shachner consiglia di ridurre le porzioni e di masticare lentamente, evitando di affrettarsi o di fare il bis prima che il corpo abbia digerito il pasto. È essenziale mantenere la posizione eretta per almeno due o tre ore dopo aver mangiato, così da facilitare lo svuotamento gastrico e impedire che l’acido risalga nell’esofago, causando il fastidioso reflusso.

2. Fare spuntini troppo tardi la sera

Molti cedono alla tentazione dell’ultimo dolce prima di andare a dormire, ma il medico raccomanda di lasciare almeno due o tre ore tra l’ultimo boccone e il momento di coricarsi. Sdraiarsi subito dopo mangiato è tra le principali cause del reflusso, perché la posizione orizzontale facilita la risalita dell’acido.

3. Non muoversi dopo i pasti

Una camminata leggera o qualsiasi attività a basso sforzo dopo il pasto può migliorare notevolmente la digestione e ridurre la pressione sullo stomaco, limitando così il rischio di reflusso. Il dottor Shachner sottolinea come evitare il riposino post-prandiale, spesso dannoso per chi soffre di bruciore gastrico.

4. Non conoscere i propri alimenti scatenanti

Alcuni cibi e bevande sono noti per scatenare il reflusso, tra cui piatti grassi o fritti, salse a base di pomodoro, agrumi, cioccolato, menta, alcol, caffè e bevande gassate. Tuttavia, ogni individuo può avere reazioni diverse, perciò è importante imparare a riconoscere i propri trigger personali e limitarne il consumo.

5. Ignorare i sintomi ricorrenti

Un episodio occasionale di bruciore di stomaco non deve allarmare, ma se il sintomo si presenta almeno due volte a settimana o se i farmaci da banco perdono efficacia, è fondamentale rivolgersi a uno specialista per una valutazione approfondita. Il reflusso gastroesofageo cronico può evolvere in una vera malattia (GERD), con possibili danni a lungo termine.

Oltre ai consigli alimentari e comportamentali, le soluzioni terapeutiche si sono evolute notevolmente. Per chi soffre di reflusso cronico, esistono ora procedure minimamente invasive approvate dalla FDA che offrono un sollievo duraturo senza ricorrere a interventi chirurgici tradizionali.