4500 euro in arrivo, stavolta anche senza ISEE: destinato a moltissimi

La nuova misura semplifica l’accesso al contributo economico con domanda online e accredito diretto sul conto corrente

La Legge 104 del 1992 continua a rappresentare una pietra miliare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per il sostegno alle loro famiglie in Italia.

Nel 2025, una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un bonus da 4.500 euro erogato senza l’obbligo di presentare l’ISEE, una misura che rende più immediato e accessibile il supporto economico previsto dalla normativa.

La Legge 104 e il nuovo bonus da 4.500 euro: a chi spetta

La Legge 104 è una legge-quadro che tutela l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, offrendo una serie di agevolazioni che spaziano dai permessi lavorativi retribuiti alle agevolazioni fiscali. Nel 2025, il governo ha rafforzato questa tutela con il bonus da 4.500 euro, destinato a migliorare concretamente la qualità della vita di chi si trova in condizioni di disabilità grave.

Il contributo è rivolto a diverse categorie, in particolare:

Persone con disabilità grave riconosciute ai sensi della Legge 104, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, certificata da una commissione medica competente.

riconosciute ai sensi della Legge 104, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, certificata da una commissione medica competente. Caregiver , cioè i familiari o soggetti che si prendono cura in modo continuativo di persone con disabilità, garantendo il loro benessere e assistenza costante.

, cioè i familiari o soggetti che si prendono cura in modo continuativo di persone con disabilità, garantendo il loro benessere e assistenza costante. Genitori di minori con disabilità, che possono così ricevere un sostegno economico per l’assistenza ai propri figli.

Questa misura si rivolge dunque a un ampio spettro di beneficiari, ampliando la platea rispetto agli anni passati e tenendo conto delle esigenze reali sia dei disabili sia di chi si occupa del loro supporto quotidiano.

Uno degli aspetti più importanti dell’aggiornamento 2025 riguarda proprio la semplificazione delle procedure per ottenere il bonus Legge 104. La novità principale è l’eliminazione dell’obbligo di presentare l’ISEE, rendendo così la misura accessibile anche a chi non vuole o non può documentare il reddito.

Per richiedere il bonus, è necessario seguire questi passaggi:

Verifica dei requisiti: Si deve accertare il possesso della certificazione di disabilità o del riconoscimento come caregiver, rivolgendosi agli uffici ASL, INPS o agli enti territoriali competenti. Compilazione della domanda: La richiesta va effettuata tramite apposito modulo disponibile online sul portale INPS. La domanda richiede dati personali e documentazione medica comprovante la disabilità. Invio telematico: La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito ufficiale dell’INPS, utilizzando le credenziali personali. Attesa della risposta: Dopo la presentazione, l’INPS esegue la verifica dei requisiti e comunica l’esito in tempi generalmente contenuti. Accredito diretto: In caso di esito positivo, il bonus di 4.500 euro viene accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente, senza ulteriori passaggi burocratici.

Questa modalità di accesso agevola notevolmente le procedure, snellendo le tempistiche e riducendo gli oneri amministrativi per i beneficiari.

Il bonus da 4.500 euro rappresenta un aiuto economico rilevante per le famiglie e i caregiver, con diversi vantaggi: