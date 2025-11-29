La comunicazione è arrivata, Vlahovic al Milan: i giochi sono fatti

Sembra proprio che lo scambio sia ufficiale, Vlahovic passerà ai rossoneri di Milano, la decisione è ormai definitiva.

Il mondo del calcio vive spesso di dichiarazioni sorprendenti, capaci di accendere dibattiti e alimentare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Quando a parlare è un volto noto come Massimo Giletti, il peso delle parole diventa ancora più significativo e difficile da ignorare.

Il giornalista, da sempre tifoso dichiarato della Juventus, ha scelto Radio Bianconera per esprimere un pensiero che ha subito fatto discutere. Al centro della sua riflessione c’è Dusan Vlahovic, attaccante bianconero, protagonista di una situazione che Giletti ha definito paradossale e quasi già scritta.

Vlahovic, si prepara alla partenza

Secondo Giletti, infatti, il prossimo anno Vlahovic potrebbe vestire la maglia del Milan, un passaggio che scuoterebbe profondamente l’ambiente juventino. Non si tratta di una certezza assoluta, ma di una convinzione maturata conoscendo bene le dinamiche e le scelte di Massimiliano Allegri.

Il giornalista ha spiegato di temere che i giochi siano ormai fatti, lasciando intendere che la decisione sia già stata presa. Pur sperando di sbagliarsi, Giletti ha ribadito che la destinazione finale dell’attaccante serbo potrebbe davvero essere Milano, sponda rossonera.

Il riferimento ad Allegri è stato diretto, con l’idea che l’allenatore possa muoversi con grande determinazione per favorire l’operazione. Giletti ha ricordato un episodio legato a Rabiot, portato a Milano subito dopo una lite avvenuta al Marsiglia, segno della rapidità delle scelte.

Il paragone con il centrocampista francese serve a sottolineare quanto Allegri possa incidere nelle dinamiche di mercato e nelle decisioni cruciali. La possibilità di vedere Vlahovic al Milan non è quindi un’ipotesi campata in aria, ma un timore che trova radici concrete.

Le parole di Giletti hanno inevitabilmente acceso il dibattito tra i tifosi, divisi tra incredulità e preoccupazione per un eventuale addio. Il trasferimento di un giocatore simbolo come Vlahovic rappresenterebbe un colpo durissimo per la Juventus, già alle prese con diverse difficoltà.

Al tempo stesso, per il Milan significherebbe rafforzare ulteriormente il reparto offensivo con un talento di grande prospettiva e già affermato. Il giornalista ha sottolineato che la situazione rimane paradossale, perché un club come la Juventus dovrebbe puntare a trattenere i suoi migliori elementi.

La sensazione che traspare dalle sue parole è quella di un destino già segnato, con poche possibilità di inversione. Il futuro di Vlahovic resta dunque avvolto da incertezze, ma le dichiarazioni di Giletti hanno contribuito a renderlo ancora più discusso.

Il pensiero espresso a Radio Bianconera da Giletti ha aperto scenari che potrebbero cambiare radicalmente gli equilibri del calcio italiano. D’altronde, i protagonisti di questo “gossip” calcistico, non sono certo nuovi a colpi di testa improvvisi, perché il calcio mercato, alle fine, è solo un altro match.