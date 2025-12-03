Francesca Fialdini rompe il silenzio sul ritorno a Ballando: “Dobbiamo capire…”

Entusiasmo e incertezze mediche: Francesca Fialdini lascia intendere qualcosa ma senza sciogliere definitivamente il nodo sul suo ritorno in pista.

L’amata conduttrice di “Da noi a ruota libera” Francesca Fialdini ha stupito tutti i suoi fan con la partecipazione a Ballando con le Stelle. Conosciuta per la sua compostezza e per lo stile misurato, Fialdini si è rivelata con una nuova energia e una determinazione cresciuta puntata dopo puntata. E’ il caso proprio di dire che la sua presenza in pista non è passata inosservata. Purtroppo è anche vero che questa sua partecipazione è stata bruscamente interrotta a causa di un infortunio, lasciando un vuoto che i fan non hanno ancora colmato.

In questi giorni il pubblico ha finalmente avuto la possibilità di rivederla in tv, ospite nel programma di Antonella Clerici, “E’ sempre mezzogiorno”, dove ha raccontato qualcosa di sé lontano dalla competizione, senza però eludere l’argomento più atteso: il suo possibile rientro in gara. Antonella Clerici ha accolto Francesca con entusiasmo, sottolineando come, nel corso delle puntate, abbia visto emergere un lato completamente nuovo di lei, ben diverso dalla giornalista “rigorosa” che il pubblico era abituato a vedere.

“A Ballando ho visto una Francesca inedita…Ti ho sempre vista una giornalista troppo impostata…Quando ti ho visto ballare mi sono chiesta: ‘E’ lei? Cos’è successo’”. Francesca, sorridente ha ripercorso le emozioni dei primi passi in pista, parlando di come la danza abbia stupito per prima lei stessa e persino la sua famiglia.

La domanda che tutti aspettavano: tornerà o no a ballare?

Quando Antonella Clerici ha affrontato il tema più delicato, quello del possibile rientro a Ballando con le Stelle, l’atmosfera si è fatta più seria. Il pubblico, e non solo, vuole sapere se sabato potrà rivederla in pista durante la puntata dedicata ai ripescaggi. Ma la risposta di Francesca è stata cauta: non può sbilanciarsi finché non avrà un nuovo parere medico.

“Domani faccio la visita di controllo perchè devo fare quello che mi dicono i medici…Se queste fratture fossero state composte avrei potuto ballare, è che sono scomposte…Dobbiamo capire come sta andando avanti la situazione a livello fisico…”

L’infortunio alle costole è stato più complicato del previsto e non si tratta di una semplice contusione. Nonostante la riservatezza, un dettaglio non è passato inosservato: Francesca ha confessato che tornare a ballare, anche solo con piccoli movimenti, sarebbe per lei una gioia immensa. Una frase che ha emozionato il pubblico e che racconta perfettamente quanto Ballando sia riuscito a coinvolgerla oltre qualsiasi aspettativa.

Se tornerà davvero in gara, lo sapremo soltanto dopo il verdetto dei medici. Ma una cosa è chiara: Francesca Fialdini non ha chiuso il capitolo con la danza. La sua passione, il legame con il pubblico e la determinazione che ha mostrato finora lasciano aperta più di una porta.