Achille Lauro, chi è il potentissimo padre e che lavoro fa

Originario di Verona, il suo vero nome è Lauro De Marinis. Ha debuttato per la prima volta nel mondo della musica circa otto anni fa, quando è entrato nel giro musicale del Quarto Blocco. Il pieno successo è stato però raggiunto grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, durante il quale ha presentato il brano Rolls Royce, realizzato con il produttore Boss Doms.

Nato e cresciuto in una famiglia molto importante, Lauro ha un papà con un lavoro benestante. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è e cosa fa il padre di Achille Lauro

Il cantante è metà pugliese e metà veronese, dato che il suo papà Nicola è originario del Sud e suo mamma Cristina Zambom è appunto di Verona. Nonostante queste sue doppie origini, il cantante ha sempre vissuto a Roma e ha fondato proprio nella Capitale le radici della sua vita. In tanti si chiedono spesso chi siano i genitori di Achille Lauro e cosa facciano nella vita. A tal proposito, si sa che il papà – Nicola Lauro – è un magistrato della Corte di cassazione, mentre la mamma è diventata con il tempo amministratrice della sua agenzia, la No Face Agency.

C’è da dire che, nella famiglia di Achille Lauro, non è solo il papà a ricoprire un ruolo di prestigio, dato che il nonno del giudice di X Factor era anche lui molto famoso nell’ambito giudiziario. Si chiamava infatti Federico De Marinis e lavorava come prefetto. Nella sua famiglia ci sono inoltre Michele De Marinis, l’ex Procuratore della Repubblica di Bari, e Matteo De Marinis, Viceprefetto di Bari. Il diretto interessato ha parlato più volte della sua famiglia e dei suoi genitori, nel corso di qualche dichiarazione pubblica. Ad esempio, su un post Instagram, ha scritto: “Sono figlio di gente onesta, di chi ha sacrificato una vita per il lavoro sopportando per anni di farsi sputare addosso senza mai ricevere nulla”.

Achille ha inoltre confessato che suo padre lavorava in passato come insegnante di giorno, pur di portare a casa quattro soldi, e che la notte non dormiva. Lauro ha inoltre parlato dei lavori umilianti ma caritatevoli di sua madre, che ha sempre vissuto per gli altri. “Ospitava a casa bambini di famiglie in difficoltà anche quando noi stessi eravamo disperati“, ha scritto riferendosi alla donna, a cui è tra l’altro davvero molto legato.