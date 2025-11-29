Nuova chiamata per il Bonus Elettrodomestici, così lo utilizzi anche online: la guida passo passo

Il bonus elettrodomestici 2025 ha suscitato molto interesse tra i consumatori italiani, offrendo un valido aiuto. Ora la novità

Se sei tra coloro che hanno ottenuto il voucher, ora ti starai probabilmente chiedendo come utilizzarlo, soprattutto per gli acquisti online. Ebbene, la buona notizia è che il bonus può essere speso non solo nei negozi fisici, ma anche su numerosi e-commerce di grande rilievo.

Tuttavia, le modalità di utilizzo variano da un negozio all’altro, e alcuni dettagli potrebbero sfuggire a chi non è ancora pratico delle procedure.

Le novità del Bonus Elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici 2025 è un incentivo statale che copre fino al 30% del prezzo di acquisto di un elettrodomestico nuovo, ad alta efficienza energetica, con un massimo di 100 euro. Per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, l’importo del voucher può arrivare fino a 200 euro. È importante sottolineare che l’acquisto deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione del voucher, e deve essere accompagnato dal ritiro e smaltimento di un vecchio apparecchio della stessa tipologia, ma con una classe energetica inferiore.

Gli elettrodomestici idonei sono specificamente indicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e includono lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, forni, piani cottura e cappe. Per non commettere errori, il Ministero ha messo a disposizione un elenco aggiornato dei modelli ammessi.

In caso di esaurimento dei voucher disponibili, è stata attivata una lista d’attesa per offrire una seconda opportunità a chi non è riuscito a riceverlo durante il “click day”.

Se hai deciso di utilizzare il bonus online, diversi rivenditori sono disponibili per il tuo acquisto, anche se le modalità per applicarlo variano da piattaforma a piattaforma.

Mediaworld è uno dei principali rivenditori che ha aderito all’iniziativa, e offre una procedura semplice per utilizzare il voucher online. Per prima cosa, bisogna generare un codice bonus attraverso l’app IO o il sito bonuselettrodomestici.it. Una volta selezionato il prodotto, il cliente aggiunge l’articolo al carrello e seleziona l’opzione di ritiro RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), obbligatoria per l’utilizzo del bonus.

Il codice bonus, inserito al momento del pagamento, applicherà automaticamente lo sconto. A quel punto, l’acquisto può essere completato anche tramite bonifico o finanziamento, con la consegna diretta a casa.

Su Euronics, il processo è simile, ma prevede un passaggio in più. Dopo aver selezionato il prodotto idoneo, il cliente deve cliccare su “Prenota con bonus” e attendere una conferma via email. Successivamente, la procedura continua in negozio, dove il codice bonus verrà applicato direttamente al momento del pagamento, mostrando il voucher generato online. Il prodotto può poi essere ritirato in negozio o spedito a casa.

Anche Unieuro ha adottato una modalità simile a quella di Euronics. I prodotti selezionati con il bonus sono contrassegnati da un’etichetta azzurra, e il cliente riceverà una conferma via email per completare l’acquisto in negozio. La grande differenza è che qui non è necessario generare un codice bonus separato: basta presentare il voucher direttamente al punto vendita.

Comet, inizialmente predisposta per gli acquisti online tramite bonus, ha sospeso temporaneamente questa opzione. Per utilizzare il voucher presso Comet, è necessario recarsi direttamente in uno dei punti vendita fisici e mostrare il codice bonus per applicare lo sconto.

Prima di completare l’acquisto, è sempre consigliabile verificare che l’elettrodomestico selezionato sia effettivamente presente nella lista ufficiale del Ministero e che il rivenditore online riconosca il prodotto come idoneo per il bonus. In questo modo, sarà possibile evitare sorprese durante il pagamento e godere di un’esperienza di acquisto sicura.