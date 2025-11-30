MotoGP, Marquez lascia la Ducati? La frase del manager fa infuriare i tifosi

La decisione sembra ormai presa, Marc Marquez potrebbe essere pronto a lasciare Ducati, la voce sempre più insistente.

Marc Marquez continua a far parlare di sé, non solo per i continui successi in pista ma anche alcune recenti indiscrezioni sul suo futuro sportivo. Il campione della Ducati, reduce dalla conquista del nono titolo mondiale, si trova al centro di voci che agitano il paddock della MotoGP.

La sua figura divide i tifosi, soprattutto dopo le polemiche legate alla residenza spostata a Madrid e alla bandiera iberica esposta a Motegi. In Catalogna, dove le tensioni identitarie sono forti, queste scelte hanno alimentato malumori e reso ancora più complesso il rapporto con la comunità locale.

Marquez non ci sta, pronto all’addio ufficiale

Il trentaduenne non avrebbe mai lasciato la Honda se avesse avuto a disposizione una moto competitiva e all’altezza delle rivali. La RC213V si era rivelata instabile e pericolosa, costringendolo a cambiare per evitare ulteriori infortuni e salvaguardare la sua carriera.

Marquez ha accettato il compromesso di un anno nel team satellite Gresini Racing, prima di approdare alla Ducati ufficiale. Il 2025 è stato trionfale, con numerose vittorie e un titolo mondiale, ma la sua permanenza in Italia non appare affatto scontata.

Il manager Carlo Pernat, storica figura del motociclismo internazionale, ha rivelato che il futuro del campione potrebbe riportarlo verso la Honda. Pernat, che ha scoperto talenti come Biaggi e Rossi, conosce bene le dinamiche del paddock e non esclude colpi di scena nel breve periodo.

Alla luce del contratto biennale con Ducati e del cambio regolamentare previsto nel 2027, il ritorno all’HRC resta una possibilità concreta. In un’intervista al quotidiano sportivo MOW, il manager ha dichiarato che Honda è vicina al cuore di Marquez e pronta a tutto.

Secondo Pernat, Alberto Puig farebbe qualsiasi cosa per riportarlo nel box, soprattutto se la moto giapponese tornerà competitiva. La prospettiva di rivedere Marquez in Honda potrebbe piacere anche ai nuovi proprietari della MotoGP, Liberty Media, interessati alla narrazione sportiva.

Il manager ha persino ipotizzato un futuro box Honda con Marquez e il fratello di Valentino Rossi, scenario che farebbe discutere. Intanto Luca Marini è stato scelto da Honda per sviluppare la moto, raccogliendo l’eredità lasciata dal campione spagnolo.

Marquez ha chiuso in ottimi rapporti con i giapponesi e non esiterebbe a tornare se ci fosse un progetto competitivo. Il nuovo regolamento tecnico porterà al passaggio alle moto da 850 cc, cambiando radicalmente gli equilibri della top class.

Tutti i costruttori ripartiranno da zero, ma Honda e Yamaha avranno il vantaggio di lavorare senza pressioni nel 2026. Con Liberty Media pronta a valorizzare le storie dei protagonisti, il futuro di Marquez resta un enigma che alimenta attesa e curiosità.