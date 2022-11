DIRETTA Juventus-PSG Streaming Alternativa a Roja Directa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-PSG Streaming Live invece di Rojadirecta. La Juventus vuole salvare la faccia, dopo l’eliminazione dalla Champions League, mantenendo il terzo posto in classifica del Gruppo H e poter così accedere all’Europa League. Davanti a sè troverà il Paris SG di Galtier a caccia dei tre punti per chiudere in testa al girone (al momento è a 11 punti insieme al Benfica ma con una miglior differenza reti). L’ultima volta, al Parco dei Principi, è finita 2-1 per i parigini con la doppietta di Mbappé e la rete di Mckennie. Appuntamento alle ore 21 di oggi mercoledì 2 novembre 2022 allo Stadium di Torino.

Il Paris Saint-Germain ha vinto l’ultima partita della fase a gironi in ciascuna delle ultime quattro edizioni di Champions League, segnando almeno quattro gol in ognuna di queste sfide (18 reti in totale).

Juventus-PSG: formazioni e arbitro

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Soulé, Kean. Indisponibili: Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Iling-Junior, McKennie, Paredes, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Danilo. Diffidati: Miretti.

Paris SG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Lionel Messi, Mbappé. Allenatore Christophe Galtier. A disposizione in panchina: Sergio Rico, Letellier, Bernat, Mukiele, Bitshiabu, Renato Sanches, Danilo Pereira, Zaire-Emery, Sarabia, Ekitike. Indisponibili: Kimpembe, Navas. Squalificati: Neymar. Diffidati: Sergio Ramos.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti arbitrali: Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Spagna). Quarto uomo: José Luis Munuera (Spagna). VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna). Assistente VAR: Pol van Boekel (Olanda).

Dove Vedere Juventus-PSG in televisione diversa da Rojadirecta TV



Juventus-PSG in tv (si gioca allo stesso orario di Milan-Salisburgo online) con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Telecronaca con Andrea Marinozzi e al suo fianco come seconda voce ci sarà Giancarlo Marocchi. Match visibile anche su Infinity+ per la quale servirà scaricare l’app dedicata su moderna smart tv.

Dove Vedere Juventus-PSG Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Juventus-PSG Streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go (scaricando l’app o collegandosi al portale ufficiale) e Mediaset Infinity (scaricare l’app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook), a pagamento per tutti con NOW (servizio streaming on demand di Sky dopo aver acquistato il ticket Sport). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-PSG streaming.