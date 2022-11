DIRETTA Milan-Salisburgo Streaming Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Milan-Salisburgo Streaming Live invece di Rojadirecta. Tutto in una notte: il Milan di Stefano Pioli, fresco di rinnovo fino al 2025, si gioca l’accesso agli ottavi di Champions (dopo ben otto anni) ricevendo a San Siro il Salisburgo, squadra che contende ai campioni d’Italia il secondo posto nel raggruppamento. All’andata fu 1-1, un risultato che andrebbe bene ai rossoneri anche oggi mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21 (stesso orario di Juve-PSG).

Milan-Salisburgo: formazioni e arbitro

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Dest, Gabbia, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Diaz, Messias, De Ketelaere, Origi.

Salisburgo (4-1-3-2): Kohn; Dedic, Pavlovic, Wober, Ulmer; Gourna-Douath; Seiwald, Sucic, Kjaergaard; Okafor, Adamu. Allenatore Matthias Jaissle. A disposizione in panchina: Manti, Walke, Van der Brempt, Pjatkowski, Solet, Bernardo, Baidoo, Kameri, Simic, Diarra, Koita, Sesko.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee i connazionali Cebrian Devis-del Palomar. 4° Uomo: de Burgos. VAR: Hernandez (VAR), e il tedesco Dankert come Assistente VAR.

Attraverso la piattaforma di Amazon Prime Video sarà possibile vedere la partita Milan-Salisburgo in tv in esclusiva per l’Italia. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Milan-Salisburgo Streaming Gratis Online su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

