DIRETTA Salisburgo-Milan Streaming Online Alternativa TV, dove vederla Gratis

DIRETTA Salisburgo-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera alla ‘Red Bull Arena’ di Salisburgo per la prima partita del Girone E della fase a gironi di UEFA Champions League. Il Gruppo E è completato da Chelsea e Dinamo Zagabria: quest’ultime si sfideranno a loro volta oggi martedì 6 settembre 2022 in Croazia.

Salisburgo-Milan: formazioni e arbitro

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. Allenatore Matthias Jaissle. A disposizione in panchina: Mantl, Stejskal, Pavlovic, Baidoo, Bernardo, Gourna-Douath, Bernede, Adamu. Indisponibili: Diakite, Diambou, Koita, Okoh, Piatkowski, Tijani, Van der Brempt. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Diaz, Messias, Origi. Indisponibili: Florenzi, Krunic. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic. IV Uomo: Simovic. VAR: Dankter (Germania). Assistente VAR: Millot (Francia).

Dove Vedere Salisburgo-Milan in televisione diversa da Rojadirecta TV



Salisburgo-Milan in tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity Plus, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. La telecronaca di Salisburgo-Milan su Sky sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce. Su Mediaset Infinity+, invece, saranno Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese a raccontare la sfida.

Dove Vedere Salisburgo-Milan Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Salisburgo-Milan Streaming online gratis per gli abbonati con l’applicazione di Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Poi abbiamo Salisburgo-Milan streaming con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity Plus, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Quest’ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

La partita Salisburgo-Milan non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative valide per vedere Salisburgo-Milan streaming.