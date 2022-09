DIRETTA PSG-Juventus Streaming Gratis Alternativa TV, dove vederla Online in italiano

DIRETTA PSG-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera al “Parco dei Principi” di Parigi (in Francia) per la prima partita del Girone H della fase a gironi di UEFA Champions League. Il Gruppo H è completato da Benfica e Maccabi Haifa: quest’ultime si sfideranno a loro volta oggi martedì 6 settembre 2022 in Portogallo. Alla stessa ora si può vedere Salisburgo-Milan online, partita dell’altra italiana impegnata oggi in UCL.

PSG-Juventus: formazioni e arbitro

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Leo Messi; Neymar, Mbappé. Allenatore Galtier. A disposizione in panchina: K Navas, Sergio Rico, Fabian Ruzi, Danilo Pereira, Renato Sanches, Carlos Soler, Mukiele, Ekitike, Sarabia.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulé, Kean.

Arbitro: Anthony Taylor (43 anni, Inghilterra). Assistenti: Beswick-Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert (Germania).

Dove Vedere PSG-Juventus in televisione diversa da Rojadirecta TV



PSG-Juventus in tv grazie a Canale 5 in chiaro, ma anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Sky Sport 4K (Canale 213 Satellite).

Dove Vedere PSG-Juventus Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live PSG-Juventus Streaming online gratis per gli abbonati su ogni smart tv attraverso Sportmediaset, Sky Go. Sul sito e sulla app della Gazzetta dello Sport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

Poi abbiamo PSG-Juventus streaming con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League

La partita PSG-Juventus non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative valide per vedere PSG-Juventus streaming.