DIRETTA Juventus-Villarreal Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera all’Allianz Stadium di Torino il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Lo scorso 22 febbraio, in Spagna, all’iniziale vantaggio firmato da Vlahovic in avvio di gara ha risposto nella ripresa Parejo approfittando di una clamorosa dormita della difesa bianconera.

La Juve ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Champions League, solo una volta in precedenza ha ottenuto più vittorie interne di fila nel torneo: 10 tra il 1996 e il 1997, ovvero la più lunga striscia di una squadra italiana nella competizione.

Juventus-Villarreal: formazioni e arbitro



L’allenatore del Villarreal Unai Emery ha vinto 29 gare di Europa League, 14 in più di qualsiasi altro allenatore, e ha alzato il trofeo quattro volte. Tuttavia, in Champions League, lo spagnolo è sempre stato eliminato tutte e tre le volte che ha disputato incontri a fase diretta (Valencia e, due volte, col PSG).

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Luca Pellegrini, Miretti, Bernardeschi, Dybala, Kean, Soulé.

Villarreal (4-4-1-1): Rulli; Aurier, Albiol, P Torres, Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso; Danjuma. Allenatore: Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Jorgensen, Gaspar, Estupinan, Mandi, Foyth, Iborra, Pino, Coquelin, Gomez, G Moreno, Dia.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Assistenti saranno Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto arbitro Paweł Raczkowski. VAR Tomasz Kwiatkowski e assistente VAR Bartosz Frankowski.

Dove Vedere Juventus-Villarreal in televisione diversa da Rojadirecta TV



Juventus-Villarreal in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Etienne Capoue ha partecipato a quattro gol nelle ultime quattro partite di Champions League, con il Villarreal (due gol e due assist). Nelle precedenti 11 partite in competizioni europee non aveva realizzato nè gol, nè assist.

Dove Vedere Juventus-Villarreal Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Juventus-Villarreal Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

Segnando dopo 32” nel match d’andata, Dusan Vlahovic è diventato il terzo giocatore nella storia della UEFA Champions League a segnare nel primo minuto alla sua prima apparizione nella competizione, dopo Andreas Muller (con il Borussia Dortmund contro la Juventus) e Ishak Belfodil (Hoffenheim vs Manchester City).

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Villarreal streaming.