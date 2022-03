DIRETTA Cagliari-Milan Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Cagliari-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 19 marzo 2022 Cagliari-Milan per la 30esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 11° turno del girone di ritorno. Si gioca dopo l’incontro delle 15 Napoli-Cagliari e quello delle 18 Inter-Fiorentina.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 36 partite di Serie A giocate contro il Milan (2-1 il 28 maggio 2017, con Rastelli in panchina, a segno João Pedro, Lapadula e Pisacane): nel parziale ben 27 successi rossoneri e otto pareggi. Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Milan in Serie A; i sardi hanno una striscia aperta più lunga solamente contro la Roma, da cui hanno subito almeno una rete in tutte le ultime 15 gare interne nella competizione. Di seguito subito le probabili formazioni di Cagliari-Milan.

Le formazioni di Cagliari-Milan

Le due sconfitte consecutive ‘a zero’ hanno lasciato il Cagliari in una posizione pericolosa, un solo punto sopra la zona retrocessione in Serie A (SA), soprattutto perché dopo quei risultati aveva giocato almeno una partita in più rispetto a due delle squadre classificate più in basso (Venezia e Salernitana). Tuttavia, dato che si sarà ripreso uscendo dalla zona retrocessione dopo aver inizialmente vinto solo una delle prime 19 partite di campionato, non andrà ancora nel panico e potrebbe ancora succedere di tutto fino all’ultima partita della stagione, che sarà contro il Venezia.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Keita; Joao Pedro. Allenatore Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Carboni, Lykogiannis, Rog, Ceter, Obert, Pavoletti, Pereiro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kalulu, Calabria, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Bakayoko, Brahim Diaz, Tonali, Saelemaekers, Ibrahimovic, Rebic.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Peretti e Del Giovane. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Meli.

Il Milan è sia la squadra di questa Serie A che ha trovato più conclusioni in seguito a un recupero alto (51) che quella che ha segnato più gol su azioni con almeno 10 passaggi (otto, come l’Inter). Il Cagliari non ha ancora trovato una rete in questo secondo modo.

Cagliari-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. DAZN ha affidato il racconto del match a Dario Mastroianni e il commento tecnico a Simone Tiribocchi.

Cagliari-Milan in tv grazie a Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). La telecronaca Sky è invece composta da Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Cagliari-Milan streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Cagliari-Milan Streaming Gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Cagliari-Milan streaming.

