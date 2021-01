DIRETTA CAGLIARI MILAN Streaming Alternativa a TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere posticipo Serie A.

DIRETTA Cagliari Milan STREAMING – Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi lunedì 18 gennaio 2021, Cagliari Milan. Posticipo che chiude la 18a giornata di Serie A, la penultima del girone di andata. Rossoneri in scena alla Sardegna Arena per continuare la corsa in testa alla classifica. Di Francesco è ancora senza Nandez, in attacco Simeone dall’inizio. Pioli ritrova Ibra dal primo minuto: out Theo Hernandez e Calhanoglu positivi al coronavirus.

Dove Vedere Cagliari Milan in Diretta TV diverso da Rojadirecta.

Cagliari Milan in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Dove Vedere Cagliari Milan Streaming Alternativa a TarjetaRojaOnline Gratis

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Cagliari Milan streaming gratis per tutti i clienti Sky attraverso la piattaforma di Sky Go (link skygo.sky.it) anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Possibile alternativa per vedere Cagliari Milan streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le formazioni di Cagliari Milan.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.