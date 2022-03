DIRETTA Juventus-Salernitana Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Juventus-Salernitana Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 15:00 italiane di oggi domenica 20 marzo 2022 Juventus-Salernitana per la 30esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 11° turno del girone di ritorno. Di seguito subito le probabili formazioni di Juventus-Salernitana e poi andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Salernitana streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Juventus-Salernitana

Diego Perotti ha segnato tre reti contro la Juventus in Serie A, proprio le sue ultime tre nella competizione (una il 12 gennaio 2020 e doppietta l’1 agosto dello stesso anno); soltanto tre giocatori nella storia della competizione hanno segnato più reti consecutive contro i bianconeri: Silvio Piola (poker l’8 novembre 1942), Altafini (poker il 12 novembre 1961) e Dante Di Benedetti (cinque tra maggio 1941 e novembre 1942).

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Winter, Stramaccioni, De Sciglio, Miretti, Soulè, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Locatelli, Akè. Squalificati: nessuno. Diffidati: Morata, Vlahovic, Pellegrini.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Gyomber, Zortea, Gagliolo, Bohinen, Radovanovic, M Coulibaly, Verdi, Ribery, Mikael, Mousset. Indisponibili: Strandberg, Veseli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: De Meo-Mokhtar. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Abisso. Assistente Var: Alassio.

Dove vedere Juventus-Salernitana in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Salernitana da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La Juventus ha vinto entrambe le sfide giocate in casa contro la Salernitana in Serie A, con un punteggio complessivo di 5-0; tra le avversarie contro cui non hanno ancora subito gol nelle gare interne, soltanto contro il Crotone i bianconeri vantano un punteggio complessivo migliore (9-0 in tre incontri).

Juventus-Salernitana Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Salernitana streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Salernitana streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Salernitana su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.