GP Bahrain Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Oggi Ferrari Partenza Gara

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio di Bahrain sul circuito di Sakhir, gara d’esordio del mondiale di Formula 1 stagione 2022. La Ferrari è partita a razzo, e a sorpresa a dire la verità, con la pole position di Charles Leclerc. Ecco la griglia di partenza completa:

1 Charles Leclerc in Pole Position (Mon/Ferrari)

2 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

SECONDA FILA

3 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

TERZA FILA

5 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

6 Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

QUARTA FILA

7 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

8 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

QUINTA FILA

9 George Russell (Ing/Williams)

10 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

SESTA FILA

11 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

12 Mick Schumacher (Ger/Haas)

SETTIMA FILA

13 Lando Norris (Ing/McLaren)

14 Alexander Albon (Tha/Williams)

OTTAVA FILA

15 Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Niko Hulkenberg (Ger/Aston Martin)

18 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

DECIMA FILA

19 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

20 Nicholas Latifi (Can/Williams)

A che ora la partenza gara del Gran Premio di Bahrain di F1 2022

Domenica 20 Marzo ore 16:00 italiane partenza gara.

Dove vedere il GP Bahrain Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV

Il Gp Bahrain 2022 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc.