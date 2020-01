DIRETTA Cagliari-Milan Streaming, dove vedere la partita Gratis Web

DIRETTA Cagliari Milan STREAMING – Si gioca a partire dalle ore 15:00 ITA di oggi sabato 11 gennaio 2020, per la 19a giornata di Serie A (ultima del girone di andata) Cagliari Milan. Da una parte il Cagliari (sesto in classifica con 29 punti) è la squadra che ha segnato più reti su cross in questo campionato (otto), dall’altra nessuna ne ha realizzate meno del Milan (due). I rossoneri sono 12esimi in classifica con 22 punti.

Dove Vedere Cagliari Milan in Diretta Streaming diverso da Rojadirecta.

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Le formazioni di Cagliari Milan.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clientiinsulla piattaforma online. Possibile alternativa perpotrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragó, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Pavoletti, Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello. Squalificati: nessuno. Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Krunic; Calhanoglu; Ibrahmovic, Leao. Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte. Squalificati: nessuno.