DIRETTA NAPOLI INTER Streaming, dove vedere la partita Gratis Online

DIRETTA Napoli Inter STREAMING – Si gioca a partire dalle ore 20:450 ITA di oggi 6 gennaio 2020, per la 18a giornata di Serie A Napoli Inter. Il Napoli ha sempre vinto la prima gara del nuovo anno nelle ultime otto occasioni in campionato: già record assoluto di successi consecutivi nella storia della Serie A. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A contro squadre in testa alla classifica all’inizio di una giornata di campionato (1N, 3P).

Dove Vedere Napoli Inter in Diretta Streaming diverso da Rojadirecta.

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Le formazioni di Napoli Inter.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clientiinsulla piattaforma online. Possibile alternativa perpotrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Lorenzo Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Tonelli, Koulibaly, Maksimovic, Mertens. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: D’Ambrosio. Squalificati: nessuno.