Preleva 96 milioni di dollari in BitCoin che si sono moltiplicati per 29 in 9 anni

Uno sconosciuto investitore in criptovalute ha ritirato 5.000 bitcoin (96.117.507 dollari al momento della transazione) dal suo conto, inattivo dal 2013, nella notte tra il 4 e il 5 settembre, riporta il database di Bitinfocharts. Il 12 dicembre 2013, l’investitore ha pagato $ 663,53 per ciascuna delle criptovalute, per un totale di $ 3,317 milioni per tutte. Ciò significa che il valore dell’investimento si è moltiplicato per 29 in nove anni.

Qualche mese fa, un altro investitore di criptovalute ha ritirato 489 bitcoin che aveva acquistato nel 2010 per un totale di $50. Il 10 marzo li ha venduti per 20 milioni di dollari, il che significa che il suo investimento è stato moltiplicato per 400.

A partire dalle 12:15 GMT del 5 settembre, il valore di bitcoin era di $ 19.753, secondo l’exchange di criptovalute Coinbase. Il valore della criptovaluta BitCoin è in calo da novembre 2021, quando ha raggiunto il picco di $ 69.000. Gli esperti ritengono che l’attuale tendenza al ribasso vista nel mercato delle criptovalute sia normale, simile a quanto accade con i cicli economici.

Se questo misterioso investitore avesse venduto i suoi 5 mila bitcoin quando avevano raggiunto il loro valore massimo di 69 mila dollari USA, avrebbe ritirato una somma complessiva di 345 milioni di dollari, ossia quasi 104 volte in più del valore delo loro acquisto. Non è stato tempestivo ma, in ogni caso, possiamo finire dicendo che ha fatto un buon investimento.