Come iniziare con Bitcoin: fare transazioni, accessibile a tutti.

Bitcoin è diverso dal denaro che conosci e che utilizzi ogni giorno. Prima di iniziare a usare Bitcoin, ci sono alcune cose che sono buone sapere in modo tale da poterlo utilizzare con sicurezza ed riuscire ad evitare gli errori più comuni.

Scegli il tuo portafoglio. I portafogli bitcoin gratuiti sono disponibili per i principali dispositivi e sistemi operativi per soddisfare le più svariate necessità . Ad esempio, puoi installare un’applicazione sul tuo cellulare per un uso quotidiano oppure puoi avere un portafoglio per effettuare solo pagamenti online sul tuo pc. In ogni caso, scegliere un portafoglio è facile e richiede pochi minuti.

Compra Bitcoin. Puoi ottenere Bitcoin accettandoli come pagamento per beni e servizi. Ci sono anche molte altre maniere per comprare Bitcoin.

Spendi Bitcoin. C’è un numero crescente di servizi e commercianti che accettano Bitcoin in tutto il mondo. Puoi usare Bitcoin per pagarli e valutare la tua esperienza per aiutare le imprese oneste ad ottenere maggiore visibilità.

Come accettare Bitcoin.

Bitcoin non richiede ai commercianti di cambiare abitudini. Peró, Bitcoin è diverso da quello che conosci e usi tutti i giorni. Prima di cominciare ad usare Bitcoin, ci sono alcune cose che devi sapere per utilizzarlo in sicurezza ed evitare insidie.

È possibile elaborare i pagamenti e le fatture da soli, oppure è possibile utilizzare servizi commerciali e depositore il denaro in valuta locale o bitcoin. I principali POS aziendali usano un tablet o un telefono cellulare per consentire ai clienti di pagare con i loro telefoni cellulari.

Spesso i commercianti indicano i prezzi nella propria valuta locale. In altri casi, Bitcoin funziona in modo simile a una valuta estera. Per ottenere una corretta informazione in ordine alla regolarità fiscale nel proprio ordinamento, è necessario contattare un commercialista qualificato.

Vi è un numero crescente di utenti alla ricerca di modi per spendere i loro bitcoin. Puoi inserire la tua attività nell’elenco online per aiutarli a trovarti facilmente. È anche possibile utilizzare il logo di Bitcoin sul tuo sito o nel tuo catalogo.

