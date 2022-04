DIRETTA Milan-Bologna Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Milan-Bologna Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 4 aprile 2022 Milan-Bologna per ciudere la 31esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 12° turno del girone di ritorno.

Con un successo in questa partita il Milan salirebbe a quota 69 punti in 31 giornate: nell’era dei tre punti a vittoria sarebbe il terzo miglior risultato per i rossoneri a questo punto della stagione in Serie A, dopo i 70 del 2005/06 e i 76 del 2003/04.

La prossima sarà la panchina numero 100 di Stefano Pioli in Serie A alla guida del Milan, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) il tecnico originario di Parma è l’allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.04 a match. Di seguito subito le probabili formazioni di Milan-Bologna e poi andiamo a scoprire dove vedere Milan-Bologna streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Milan-Bologna

Nei 73 precedenti casalinghi in Serie A, il Milan conduce sul Bologna nelle statistiche con 43 vittorie, 17 pareggi e 13 affermazioni dei rossoblù. Questi ultimi, in particolare, hanno vinto tutte le ultime 5 gare disputate a San Siro contro i rossoneri. L’ultimo colpo esterno degli emiliani a Milano risale al 6 gennaio 2016: in quell’occasione i rossoblù di Donadoni espugnarono il Meazza per 0-1 con goal partita di Giaccherini.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Ibrahimovic.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Barrow, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Margani e Mastrodonato. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Lo Cicero.

Dove vedere Milan-Bologna in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Milan-Bologna da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Il Milan è la squadra che ha vinto più match con un margine di un solo gol (11) in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei, inclusi tutti i suoi ultimi cinque successi in Serie A.

Milan-Bologna in tv grazie a Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Su Sky il telecronista sarà Andrea Marinozzi, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Milan-Bologna Live Streaming diverso da Rojadirecta

Milan-Bologna streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Il Milan ha vinto in tutte le ultime cinque sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna, dopo aver perso 0-1 il 6 gennaio 2016 (rete di Emanuele Giaccherini all’82’ – in quel caso alla guida dei rossoneri c’era Sinisa Mihajlovic).

Milan-Bologna Streaming Gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Bologna streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Milan-Bologna su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.