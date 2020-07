DIRETTA MILAN BOLOGNA Streaming, come vedere la partita ONLINE gratuitamente

Tutto pronto per vedere Milan Bologna streaming alternativo a Rojadirecta. Il Milan di Stefano Pioli prosegue il suo cammino verso l’obiettivo Europa League ospitando in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic, fra le formazioni più in forma del torneo, per la 34a giornata di Serie A. I milanesi si sono portati al 7° posto a pari merito con il Napoli con 53 punti, frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, i felsinei occupano la 10ª posizione a quota 43, con un cammino di 11 successi, 10 pareggi e 12 sconfitte. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la 144a in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 21:45 di oggi sabato 18 luglio 2020.

Le probabili formazioni di Milan Bologna

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castillejo, Leo Duarte, Musacchio, Paquetá.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bani, Schouten.