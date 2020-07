GP Ungheria Streaming Formula 1 2020, dove vedere Qualifiche Ferrari con Leclerc e Vettel

GP Ungheria Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2020. Alle 15:00 di oggi sabato 18 luglio si svolgeranno le qualifiche in diretta streaming per determinare pole positione e griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria, terza prova del mondiale.

“Oggi le cose sono andate meglio di come ci aspettassimo. Siamo arrivati qui con la stessa vettura della settimana scorsa in Austria ma sembra che la SF1000 si adatti meglio a questa pista, e questo e senz’altro positivo. Qui ci sono meno rettilinei rispetto alla pista delle prime due gare e noi siamo veloci nelle curve” analizza Charles Leclerc al termine di un venerdì di prove libere all’Hungaroring.

“Questo pomeriggio, con l’acqua, ho faticato un po’ di più: abbiamo provato alcune configurazioni differenti e non ho sentito le giuste sensazioni sul bagnato, ma i segnali di questa mattina sono stati incoraggianti.

Dove vedere GP Ungheria Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2020 e diretta tv

Nel mio primo run con gomme Wet ho percorso due soli giri che non sono stati davvero rappresentativi, ma guardando al tempo di Seb con lo stesso pneumatico sembra che sia andato molto bene per cui ci sono indicazioni positive anche sotto quell’aspetto” afferma il pilota monegasco.

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) le qualifiche (ore 15 di sabato 18 luglio) e partenza gara (ore 15:10 di domenica 19 luglio) del Gran Premio di Ungheria di Formula 1 dal circuito dell’Hungaroring di Budapest, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now TV con i vostri smartphone, tablet e pc.