DIRETTA MotoGP 2020 Spagna Streaming gratis Video Live da Jerez, dove vedere qualifiche e partenza gara.

MotoGP 2020: il Gp di Spagna Jerez in Streaming Gratis Online. Inizia il motomondiale 2020 dopo i molteplici rinvii causati dalla pandemia coronavirus. Il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez riceve un Valentino Rossi che dovrà sudare sette camice per portare la sua Yamaha sul podio.

GP Spagna MotoGP 2020 streaming gratis e in diretta tv alternative Rojadirecta.



Potete vedere il Gran Premio di Spagna dal tracciato di Jerez, con tutte le sue dirette televisive, attraverso i canali di Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), con telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Per computer, tablet e smartphone, c’è a disposizione il video streaming gratis con l’app Sky Go per gli utenti abilitati. A pagamento per tutti c’è invece Now TV.

Orari del GP Spagna di MotoGP 2020.

Alle ore 14:10 italiane di oggi sabato 18 luglio scopriremo con le qualifiche di Jarez, pole position e griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, prima prova del mondiale di MotoGP 2020 con il nostro Valentino Rossi. Partenza gara prevista per le ore 14 italiane di Domenica 19 Luglio 2020.