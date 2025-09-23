Qui è solo un bambino: oggi è uno dei conduttori Rai più amati

Oggi è uno dei conduttori Rai più amati dal pubblico a cui fa compagnia ogni giorno, ma nella foto era solo un bambino dallo sguardo sveglio e vispo.

Sono tanti i volti Rai che, da anni, entrano ogni giorno nelle case degli italiani regalando leggerezza, spensieratezza ma anche informazione. Oltre ai conduttori più giovani come Stefano De Martino che, dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione è tornato in tv con la nuova edizione di Affari tuoi, ci sono dei punti fermi sui quali l’azienda di Viale Mazzini continua a puntare.

Tra i conduttori storici della Rai non ci sono solo Antonella Clerici, in onda ogni giorno con E’ sempre mezzogiorno, Carlo Conti che tornerà in onda il 26 settembre con la nuova edizione di Tale e quale Show e Milly Carlucci che, da sabato 27 settembre riaprirà la pista da ballo più famosa d’Italia, ma anche il conduttore che, nella foto qui in alto, era solo un bambino.

Chi è il conduttore Rai che nella foto è un bambino

Osservando bene la foto, per il pubblico Rai non sarà affatto difficile riconoscere il bambino che, oggi, è uno dei conduttori Rai più apprezzati e che, da anni, entra nelle case degli italiani. Attualmente è alla guida, insieme a Maria Soave, di Unomattina News, in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 6 del mattino, su Raiuno.

Stiamo parlando di Tiberio Timperi che, sui social, condivide spesso foto private, compresa quella del passato in cui è ancora un bambino. “Un, due, tre”, scrive il conduttore nella didascalia della foto che vedete qui in basso in cui si mostra da bambino, da ragazzo e da adulto.

Nonostante gli anni siano passati, lo sguardo vispo e furbo è il segno distintivo del conduttore e giornalista che, con i suoi occhi azzurri, ha sempre bucato lo schermo. La scelta di condividere una foto del passato da parte di Tiberio Timperi è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che, in questo modo, può scoprire anche un lato inedito del conduttore che ha una carriera davvero importante.

Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, Tiberio Timperi lavora in Rai da tantissimi anni dove, ha condotto tanti programmi di successo come il Lotto alla otto su Rai 2 accanto a Stefania Orlando, Verdetto finale, Unomattina estate, InFamiglia con i vari format soprattutto Unomattina in famiglia, La vita in diretta, I fatti vostri oltre ad aver lavorato anche in radio e come attore.