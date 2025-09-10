Affari Tuoi, tensioni in Rai, cambiano i palinsesti: slitta il programma di Vespa

Cambia tutto in casa Rai dove per spingere Affari tuoi di Stefano De Martino, i vertici dell’azienda di Viale Mazzini fanno slittare il ritorno di Vespa.

Il ritorno in tv di Stefano De Martino con la nuova stagione di Affari tuoi non sta regalando alla Rai gli ascolti che si aspettavano i vertici dell’azienda di Viale Mazzini. Se lo scorso anno il programma ha dominato gli ascolti, quest’anno sta perdendo la sfida con La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

La mossa Mediaset di mandare in onda La ruota della fortuna per tutta l’estate si è dimostrata vincente e ha permesso a Gerry Scotti di conquistare un’ampia fetta di pubblico che, ogni sera, continua a seguirlo nonostante la concorrenza della Rai. Nella prima settimana della nuova stagione, Affari tuoi ha perso la sfida con La ruota della fortuna ma la Rai non getta la spugna con un’ultima mossa che punta a rinforzare lo show condotto da Stefano De Martino.

La scelta della Rai per rilanciare Affari tuoi: Bruno Vespa ne fa le spese

La sconfitta di Affari tuoi nella sfida degli ascolti contro La ruota della fortuna starebbe creando tensioni in casa Rai come fa sapere Giuseppe Candela che, su X, svela come l’azienda di Viale Mazzini avrebbe pensato ad una nuova mossa per riconquistare i punti di share che, ad oggi, la separano da Mediaset.

“Arriva la prima mossa e danneggia Bruno Vespa…Per aiutare De Martino, il suo Cinque Minuti previsto dal 9 settembre (annunciato ai palinsesti, conferenza annunciata) slitta a lunedì 29 settembre…”, fa sapere Giuseppe Candela su X.

Si tratta di una mossa che, tuttavia, lo stesso giornalista non condivide e che considera un boomerang per la Rai. “E’ una mossa poco furba ed esagerata…Un segnale di debolezza…”, scrive ancora Giuseppe Candela.

Una scelta, quella della Rai, che è stata totalmente condivisa da Bruno Vespa. Quest’ultimo, volto storico dell’azienda di Viale Mazzini, infatti, ai microfoni dell’AdnKronos, ha espresso tutta la sua stima per Stefano De Martino sottolineando di essere d’accordo con la scelta della Rai.

“Cinque minuti dal 29 settembre per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna…Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”, le parole di Vespa.

Se la Rai, dunque, punta tutto su Stefano De Martino, Mediaset continuerà a puntare su Gerry Scotti e sulla sua Ruota della Fortuna che, come ha svelato lo stesso conduttore, dovrebbe continuare ad andare in onda fino al “panettone”.