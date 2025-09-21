Silvia Toffanin a Miss Italia: quasi nessuno la ricorda, com’era e cosa vinse

Sempre bellissima, Silvia Toffanin, oggi uno dei volti di punta di canale 5, in passato, ha partecipato anche a Miss Italia ma in pochi la ricordano.

Silvia Toffanin è una delle protagoniste indiscusse di canale 5 da tanti anni. Dopo essersi fatta conoscere come letterina di Passaparola dove ha incontrato Ilary Blasi a cui, ancora oggi, è legata da una profonda amicizia, Silvia Toffanin ha preso il volo come conduttrice affermandosi come perfetta padrona di casa di Verissimo. Dalla scora stagione, poi, conduce anche, in prima serata, This is me convincendo tutti per la sua professionalità.

Sempre elegante, raffinata e preparata, Silvia Toffanin è considerata l’erede di Maria De Filippi che ha scelto di affidarla la conduzione di This is me, il programma da lei prodotto. Della carriera di Silvia Toffanin si sa tutto, ma in pochi ricordano una giovanissima Silvia a Miss Italia.

Silvia Toffanin a Miss Italia: ecco com’era la conduttrice

Riservatissima e discreta, Silvia Toffanin ha sempre fatto parlare di sé per i suoi successi proteggendo la sua vita privata di cui fa parte Pier Silvio Berlusconi a cui è legata da anni e con il quale ha avuto i figli Lorenzo Mattia, e Sofia Valentina.

Considerata tra le più belle della televisione italiana, non c’è da stupirsi se nel suo curruculum c’è una partecipazione a Miss Italia. La conduttrice di Verissimo ha partecipato al celebre concorso di bellezza nel 1997 piazzandosi tra le 100 finaliste di quell’edizione.

Il conduttore di quell’edizione di Miss Italia era Fabrizio Frizzi che ha condotto il concorso di bellezza per diversi anni. Il presidente di giuria di Miss Italia 1997, invece, era Mike Bongiorno. A trionfare classificandosi come la più bella d’Italia non fu Silvia Toffanin ma Claudia Trieste di Gioia Tauro (Reggio Calabria), mentre al secondo e terzo posto si piazzarono Vincenza Cacace, diventata a sua volta letterina di Passaparola e Christiane Filangeri, oggi tra le attrici più amate.

In quell’edizione, inoltre, in concorso, c’erano anche Mara Carfagna, Elisabetta Gregoraci, Annalisa Minetti e Caterina Murino, oggi tutte famose nei rispettivi campi.

Silvia Toffanin non riuscì a conquistare nessun piazzamento sul podio ma portò a casa la fascia “Ragazza Sasch Top Model Domani Veneto”. Ricordando l’esperienza a Miss Italia, qualche anno dopo, ai microfoni del settimanale Chi, la conduttrice di Verissimo, ha detto: “I concorsi di bellezza sono superati. A me poi non è servito a nulla: un’esperienza che non rifarei!“, le parole della Toffanin.