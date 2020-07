DIRETTA MotoGP 2020 Andalusia Streaming gratis Video Live da Jerez, dove vedere partenza gara.

Gp Andalusia Streaming Gratis Online alternativo a Rojadirecta MotoGP 2020. Sarà ancora una volta Fabio Quartararo a partire in pole position. Dopo la vittoria nel Gp di Spagna Quartararo ha fatto registrare il miglio tempo nelle qualifiche , di nuovo sul circuito di Jarez de la Frontera, è partirà davanti a Vinales, Bagnaia e Valentino Rossi. Marc Marquez non correrà il GP d’Andalusia, il dolore al braccio destro operato quattro giorni fa è ancora troppo forte.

Quartararo ha conquistato l’ottava pole in top-class (2a quest’anno), 11esima pole in tutte le classi. Eguaglia Luca Cadalora e Phil Read al 25° posto dell’era moderna (dal 1974) in top-class.

Quartararo ha conquistato la pole nelle prime due gare di campionato in top class: l’ultimo a riuscirci era stato Marc Marquez nel 2014, con una sequenza di 6 dal Qatar al Mugello. Maverick Vinales: “Marquez ha provato a correre, è stato coraggioso, del resto in un campionato così anche un punto può essere importante”.

Potete vedere il Gran Premio di Andalusia dal tracciato di Jerez, con tutte le sue dirette televisive, attraverso i canali di Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), con telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Per computer, tablet e smartphone, c’è a disposizione il video streaming gratis con l’app Sky Go per gli utenti abilitati. A pagamento per tutti c’è invece Now TV. Partenza Gara programmata per le ore 14 di oggi domenica 26 luglio 2020.