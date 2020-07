DIRETTA JUVENTUS Sampdoria Streaming, dove vedere la partita Gratis

Come vedere Juventus Sampdoria Streaming Gratis Diretta TV (alternativa a Rojadirecta). Tutto pronto a Torino per guardare la diretta streaming di Juventus Sampdoria, partita di calcio delle 21:45 di oggi domenica 26 luglio 2020. Dopo aver fallito la conquista dello Scudetto a Udine, la Juventus ha davanti a se un altro match point: prossimo scoglio, la Sampdoria di Ranieri già salva nella 36a giornata di Serie A. La squadra allenata da Maurizio Sarri comanda la classifica ed è ad un passo dalla vittoria del nono titolo consecutivo, ma per farlo dovrà aggiungere un ultimo mattoncino alla propria cavalcata al vertice della classifica.

Formazioni Juventus Sampdoria: non solo FantaCalcio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Higuain, Chiellini, Douglas Costa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Colley, Vieira.

Dove Vedere Juventus Sampdoria Streaming Gratis e Diretta TV alternativa a Rojadirecta.



Indisponibili: Ekdal.

Tra poco possiamo vedere Juventus Sampdoria in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Sampdoria streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.