DIRETTA Juventus Sampdoria Streaming TV Alternativa ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis.

DIRETTA Juventus-Sampdoria Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 12:30 ITA di oggi domenica 26 settembre 2021 per la 6a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. La prossima sarà la sfida numero 127 tra Juventus e Sampdoria in Serie A: 63 le vittorie bianconere, 26 successi blucerchiati e 37 pareggi costituiscono il bilancio tra le due formazioni nel massimo campionato.

Le formazioni di Juventus-Sampdoria

Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Quando le cose non vanno bene viene tirata fuori la condizione fisica. Con il Milan abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel secondo tempo e i nostri avversari hanno preso forza. Ci sono momenti in cui bisogna difendere, non si può attaccare sempre”.

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Danilo, L Pellegrini, Bentancur, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Chiesa, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Roberto D’Aversa prima della partita: “Dopo una sconfitta, ci sono rabbia e delusione per il risultato, ma sul come interpretare le partite e sul lavoro da fare però non ci sono dubbi: dobbiamo continuare così, perché questa è la strada giusta. Le sensazioni dopo il Napoli sono quelle di quando si perde una partita 4-0: ci deve essere rabbia, perché dopo una sconfitta si è buttato il lavoro di una settimana, ma non deve subentrare la delusione. Pur avendo perso abbiamo dato l’impressione di essere squadra. Ora mettiamo quella rabbia accumulata sul campo”.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski; Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Ferrari, Murru, Chabot, Depaoli, Dragusin, Trimboli, Askildsen, Ekdal, Ciervo, Torregrossa. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Vieira. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Dove Vedere Juventus-Sampdoria Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Sampdoria da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Sampdoria streaming.