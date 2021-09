DIRETTA INTER-ATALANTA Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Atalanta Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi sabto 25 settembre 2021 per la 6a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Le immagini in diretta streaming verranno trasmesse dopo il match delle 15 tra Spezia-Milan. Tredici i punti in classifica per la squadra di Simone Inzaghi, bottino frutto di quattro vittorie e un pareggio: nel turno infrasettimanale è arrivata un’affermazione dal peso specifico importante al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, rimontata con una prova di forza e grande solidità.

Le formazioni di Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Satriano. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao, Vidal. Squalificati: nessuno.

Josip Ilicic ha messo a segno il suo primo gol in Serie A proprio contro l’Inter, nel settembre 2010 quando vestiva la maglia del Palermo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, D Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Djimsiti, Lovato, Gosens, G Pezzella, Ilicic, Pessina, Miranchuk, Piccoli. Indisponibili: Muriel, Hateboer. Squalificati: nessuno.

Settimana prossima si tornerà in campo per la Champions contro lo Shakhtar, ma ora la testa di Inzaghi è tutta sui bergamaschi: “Mi è difficile pensarci, siamo focalizzati sull’Atalanta, grande squadra. Giocando ogni 2 giorni è difficile fare discorsi a lungo termine”.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Colarossi e Prenna. IV uomo: Abisso. VAR: Aureliano. AVAR: Ranghetti.

Dove Vedere Inter-Atalanta Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter-Atalanta da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Atalanta streaming.