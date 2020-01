DIRETTA Inter-Atalanta Streaming, dove vedere la partita Gratis Online

DIRETTA Inter Atalanta STREAMING – Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi sabato 11 gennaio 2020, per la 19a giornata di Serie A (ultima del girone di andata) Inter Atalanta.

Considerando l’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nelle quattro occasioni in cui l’Inter si è laureata campione d’inverno, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine campionato. L’Inter ha guadagnato 20 punti in casa e 25 in trasferta. Solo Lecce (sette) e Brescia (sei) hanno una differenza più alta di punti conquistati fuori casa rispetto a quelli interni in questo campionato.

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito

Le formazioni di Inter Atalanta.

Possibile alternativa per

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: D’Ambrosio. Squalificati: Skriniar, Barella. Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic: Gomez, Ilicic. Allenatore Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.