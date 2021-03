Diretta INTER ATALANTA Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV Gratis: dove vedere Lukaku vs Muriel

Tutto pronto per vedere Inter Atalanta streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi lunedì 8 marzo 2021, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Otto assist per Romelu Lukaku dell’Inter in questa Serie A: record per lui in una singola stagione nei top-5 campionati europei. Luis Muriel ha segnato cinque gol contro l’Inter in Serie A, nessuno però in tre sfide con la maglia dell’Atalanta. Dall’inizio del 2021 solo Romelu Lukaku dell’Inter (13: sette gol e sei assist) ha preso parte a più reti del colombiano in Serie A (12: otto gol e quattro passaggi vincenti).

Dove Vedere Inter Atalanta Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Inter Atalanta in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Inter Atalanta sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Inter Atalanta streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non

Inter Atalanta Formazioni: non solo FantaCalcio

ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi

Nell’Inter l’unica novità di formazione rispetto alla trasferta di Parma dovrebbe essere rappresentata dal ritorno tra i titolari di Lautaro Martinez al posto di Sanchez: il cileno sarà l’arma da sfruttare a gara in corso per Conte. Altro gettone dal 1′ per Eriksen, che completerà la mediana con Barella e Brozovic. Intoccabili in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Tra gli ospiti dovrebbero esserci i rientri dal 1′ di Gollini, Toloi, De Roon e Duvan Zapata, quest’ultimo in ballottaggio con Ilicic. Sembra invece intoccabile Muriel, ultimamente in forma devastante. Pessina torna sulla trequarti dopo aver giocato a centrocampo, sulle fasce conferme per Maehle e Gosens. Escono dall’infermeria Kovalenko e Lammers, indisponibili i soli Hateboer e Sutalo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Duvan Zapata, Luis Muriel. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Kovalenko, Lammers, Sutalo.