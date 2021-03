DIRETTA JUVENTUS PORTO Streaming Alternativa TV: Rimonta Bianconera in chiaro su Mediaset Play

Juventus Porto streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi 9 marzo la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dove la Juventus deve assolutamente vincere per continuare la sua avventura nella competizione. Si parte dalla sconfitta 2-1 ottenuta in Portogallo e che la Juve deve rimontare.

La Juventus ha vinto le due partite interne di Champions League giocate contro il Porto, 3-1 nell’ottobre 2001 e 1-0 nel marzo 2017, ritorno degli ottavi: già all’andata in Portogallo la Juventus aveva vinto 2-0. In sei confronti finora, il 2-1 del 17 febbraio è stato l’unico successo in assoluto del Porto: quattro sconfitte e un pareggio nelle altre cinque partite contro i bianconeri per i portoghesi, che hanno perso le ultime cinque trasferte di Champions League in Italia.

Dove Vedere Juventus Porto Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Juventus Porto in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Juventus Porto sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.

sky.it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Porto streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Juventus Porto Canale 5 in chiaro

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, con streaming gratuito online su Mediaset Play.

Juventus Porto Formazioni: non solo FantaCalcio



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Kulusevski, Rabiot, Arthur, Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Uribe, S.Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Luis Diaz. Allenatore Sérgio Conceição.

ARBITRO: Kuipers (Olanda). GUARDALINEE: Sander Van Roekel-Zeinstra (Olanda). IV UOMO: Nijhuis (Olanda). VAR: Van Boekel (Olanda). AVAR: Higler (Olanda).