DIRETTA PSG BARCELLONA Streaming Alternativa TV: Sky GO o Mediaset Play?

PSG Barcellona streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi mercoledì 10 marzo 2021 la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 21:00 italiane. Si riparte dal 4-1 dell’andata al Camp Nou, quando una splendida tripletta di Mbappé e il colpo di testa dell’ex Juve Moise Kean ribaltarono il momentaneo vantaggio dei padroni di casa firmato da Messi su rigore. Sarà il 12esimo confronto in Champions League fra le due formazioni.

Dove Vedere PSG Barcellona Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



PSG Barcellona in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

PSG Barcellona sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere PSG Barcellona streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

PSG Barcellona Canale 5 in chiaro

La partita non sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, e quindi nemmeno in streaming gratuito online su Mediaset Play.

PSG Barcellona Formazioni e arbitro: non solo FantaCalcio



PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappé; Mauro Icardi. Allenatore Mauricio Pochettino. In panchina: Sergio Rico, Letellier, Kehrer, Bakker, Diallo, Dagba, Danilo Pereira, A Herrera, Rafinha, Draxler, Michut, Sarabia.

BARCELLONA (3-1-4-2): Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Busquets; Dest, F De Jong, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembelé. Allenatore Roenald Koeman. In panchina: Neto, Inaki Pena, Junior Firpo, Ilaix Moriba, Pjanic, Mathues, Riqui Puig, Trincao, Griezmann, Konrad, Braithwaite.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra). Guardalinee: Beswick e Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Attwell. AVAR: Tierney.