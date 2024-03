Dove vedere PSG-Barcellona e Manchester City-Real Madrid in diretta streaming

CALCIO STREAMING – I quarti di finale della UEFA Champions League saranno trasmessi in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video, con le gare tra Paris Saint-Germain e Barcellona il 10

aprile e Manchester City contro il Real Madrid il 17 aprile. Il calcio d’inizio per tutti e due i match è previsto alle 21:00 ora italiana.

Tutti i match saranno seguiti, a partire dalle 23:15, da uno show con gli highlights delle partite. Inoltre, ci saranno numerosi esperti e opinionisti presenti durante le trasmissioni, e sarà disponibile una vasta selezione di documentari sportivi esclusivi su Prime Video.

I clienti Prime in Italia potranno guardare le partite su diversi dispositivi, e chi non è ancora abbonato potrà provare il servizio gratuitamente per 30 giorni.