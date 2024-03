Ozempic: il farmaco per diabete e obesità diventa virale sui social per la fertilità

Il farmaco Ozempic, usato per il diabete e l’obesità, è diventato popolare sui social per la sua capacità di far dimagrire e favorire la fertilità.

Tuttavia, la casa farmaceutica ha chiarito che non deve essere assunto durante la gravidanza. L’obesità riduce la fertilità a causa degli squilibri ormonali e altri problemi di salute. Perdere peso può essere positivo per la fertilità, ma non con Ozempic, che rappresenta un serio pericolo per la gravidanza

Ozempic è un farmaco utilizzato per il trattamento del diabete di tipo 2. Contiene il principio attivo semaglutide, che appartiene alla classe di farmaci chiamati agonisti del recettore del peptide simile al glucagone-1 (GLP-1). Ozempic viene somministrato tramite iniezioni sottocutanee una volta alla settimana e aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue stimolando il rilascio di insulina e riducendo la produzione di glucosio nel fegato. È importante seguire le indicazioni del proprio medico e monitorare regolarmente i livelli di zucchero nel sangue mentre si utilizza Ozempic.