DIRETTA Manchester City-Real Madrid Streaming Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane, all'Etihad Stadium di Manchester, per la semifinale d'andata di UEFA Champions League. I Citizens, dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi e l'Atletico Madrid ai quarti, sfida l'altra squadra della capitale spagnola. I Blancos di Carlo Ancelotti, invece, hanno già estromesso dalla competizione il PSG, squadra stellare tra le principali candidate per la vittoria finale, e i campioni in carica del Chelsea.

Manchester City-Real Madrid: formazioni e arbitro

Il ruolo di favorita è nelle mani del City che non ha mai perso in casa contro i blancos. Una sola vittoria nelle ultime sei trasferte contro formazioni inglesi, invece, per il Real Madrid che lontano dal Bernabeu non perde dal 15 febbraio, contro il Paris Saint Germain.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Zinchenko, R Dias, Laporte, Aké; Rodri; Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling; Foden. Allenatore Pep Guardiola. A disposizione in panchina: Steffen, Stones, Walker, Gundogan, Grealish, Fernandinho, Lavia, Gabriel Jesus.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militao, Alaba, F Mendy; F Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Fuidias, Lucas Vazquez, Vallejo, Nacho, Marcelo, Camavinga, Casemiro, Isco, Dani Ceballos, Asensio, Bale.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Manchester City-Real Madrid in tv sia in chiaro con Mediaset su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre), sia da Sky (previo abbonamento) attraverso i canali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e infine Sky Sport (canale 251). Il telecronista di Sky per Manchester City-Real Madrid sarà Andrea Marinozzi, con Beppe Bergomi commentatore tecnico. Su Canale 5 saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a raccontare la partita.

La vincitrice della doppia sfida affronterà il 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis una tra Liverpool e Villarreal, le altre due formazioni che si affronteranno nell’altra semifinale.

Live Manchester City-Real Madrid Streaming online gratis con Mediaset Infinity per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il secondo atto del match tra il City e il Real, invece, si disputerà tra una settimana al Santiago Bernabeu.

Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale di Manchester City-Real Madrid saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti.

