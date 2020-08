DIRETTA Manchester City Real Madrid Streaming e TV, dove vedere la partita oggi

Oggi si gioca Manchester City Real Madrid streaming gratis link (da vedere senza usare Rojadirecta) alle 21 di questa sera. Partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Il Real Madrid deve fare una mezza impresa, ma il 2-1 dell’andata complica le cose. I blancos si presentano all’Etihad Stadium con la consapevolezza di dover dare il tutto per tutto. Zidane vuole passare il turno, ma per farlo sarà necessario schierare la miglior formazione possibile contro un City all’ultima chiamata: Guardiola ha chiuso al secondo posto in Premier League ed ha mostrato ancora alti e bassi, uscendo anche dalla semifinale di FA Cup contro l’Arsenal.

Dove vedere Manchester City Real Madrid Streaming Gratis differente da Rojadirecta

La sfida Manchester City Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite).

Fischio d’inizio alle ore 21:00 di oggi venerdì 7 agosto 2020. Potrete anche vederla in streaming con Sky Go (https://skygo.sky.it/, gratis per gli abbonati) e Now TV (per tutti i non abbonati a pagamento) utilizzando l’apposita app disponibile su dispositivi come PC smartphone e tablet, per sistemi iOS e Android, sia sul proprio computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Fanno vedere Manchester City Real Madrid in chiaro?

Manchester City Real Madrid non sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5 (disponibile online sul sito Mediaset Play), che preferisce trasmettere in chiaro la partita Juventus-Lione sempre alla stessa ora.