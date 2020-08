DIRETTA JUVENTUS LIONE Streaming Gratis in chiaro con Canale 5

Oggi si gioca Juventus Lione streaming gratis link (da vedere senza usare Rojadirecta) alle 21 di questa sera. Partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Gara in programma all’Allianz Stadium contro il Lione, che all’andata in Francia vinse per 1-0 grazie ad un goal realizzato da Tousart. Per accedere alle Finals Eight di Lisbona (le migliori otto del continente), la Juve deve rimontare lì1-0 dell’andata.

Se la Juventus dovesse vincere 1-0 (caso di parità assoluta tra andata e ritorno) allora si giocherebbero i tempi supplementari e, solo qualora la situazione d’equilibrio dovesse persistere, si andrebbe ai calci di rigore. Ai supplementari, inoltre, sarà possibile effettuare una sostituzione in più rispetto alle cinque concesse nei 90 minuti regolamentari.

Dove vedere Juventus Lione Streaming Gratis differente da Rojadirecta

La sfida Juventus-Lione sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre).

Fischio d’inizio alle ore 21:00 di oggi venerdì 7 agosto 2020. Potrete anche vederla in streaming con Sky Go (https://skygo.sky.it/, gratis per gli abbonati) e Now TV (per tutti i non abbonati a pagamento) utilizzando l’apposita app disponibile su dispositivi come PC smartphone e tablet, per sistemi iOS e Android, sia sul proprio computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Fanno vedere Juventus Lione in chiaro?

Juventus Lione sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5 (disponibile online sul sito Mediaset Play).